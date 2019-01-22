Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Konya Ticaret Borsası Bursa
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart
Davos başladı
Davos başladı
Moda rüzgarı esti
Moda rüzgarı esti

Rusya'nın dış borcu son 10 yılın en düşük seviyesinde

- Ülkenin dış borcu, 453,7 milyar dolar ile Nisan 2009'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi

Rusya'nın dış borcu son 10 yılın en düşük seviyesinde
banner17

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın dış borcu, 2018’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,4 azalarak Nisan 2009’dan bu yana en düşük seviye olan 453,7 milyar dolara geriledi.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, Rusya’nın dış borcu, geçen yıl yüzde 12,4 azalarak 453,7 milyar dolara düştü. Böylelikle ülkenin dış borcu Nisan 2009’dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Dış borcun yaklaşık 398 milyar doları şirketlere, 56 milyar doları ise Rus hükümetine ait bulunuyor.

Rusya, ABD ve bazı Batılı ülkelerin yaptırımları ve petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün de etkisiyle 2014’ün ortalarında 733 milyar dolara çıkan dış borcunu söz konusu tarihten itibaren kademeli olarak düşürdü.

Ülke, petrol fiyatlarındaki toparlanmayla birlikte 2018’in son çeyreğinde dış borcunu yüzde 3,5 azaltmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BorçPETROLRusyaYaptırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1