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Rusya'nın dış ticaret fazlası 200 milyar doları aştı

- Rusya'nın dış ticaret fazlası 2018'de yüzde 62'lik artışla 211,6 milyar dolara çıktı

Rusya'nın dış ticaret fazlası 200 milyar doları aştı
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MOSKOVA (AA) - Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 62 artarak 211,6 milyar dolara yükseldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ihracatı, geçen yıl 2017'ye kıyasla yüzde 25,6 yükselerek 452,1 milyar dolara, ithalatı da yüzde 5,1’lik artışla 240,5 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde Rusya'nın toplam ticaret hacmi 2017’ye göre yüzde 17,6 artarak 692,6 milyar dolara yükselirken, dış ticaret fazlası yüzde 62’lik artışla 211,6 milyar dolar oldu.

Rusya, geçen yıl ihracatının yüzde 87,9’unu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere yaparken, ithalatının da yüzde 89’unu BDT dışı ülkelerden yaptı.

Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz ihracatçılarından Rusya’nın ihracatında yakıt ve enerji ürünlerinin payı ise 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 59,3’ten yüzde 63,7’ye çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 25,5 artarak 130,6 milyar dolara yükseldiği belirtilmişti.

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