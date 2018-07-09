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Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 43 arttı

- Rusya'nın ihracatı bu yılın ilk 5 ayında 177,2 milyar dolara, ithalatı da yüzde 95,8 milyar dolara çıktı

Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 43 arttı

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 81,4 milyar dolara yükseldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ihracatı bu yılın ilk 5 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 27,3 yükselerek 177,2 milyar dolara, ithalatı da yüzde 16,6’lık artışla 95,8 milyar dolara çıktı.

Rusya’nın toplam ticaret hacmi ise ocak-mayıs döneminde 2017’ye kıyasla yüzde 23,3’lük artışla 273 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret fazlası da yüzde 43’lük yükselişle 81,4 milyar dolar oldu.

Rusya Federal Gümrük Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 25,5 artarak 130,6 milyar dolara yükseldiği belirtilmişti.

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