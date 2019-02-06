Rusya'nın enerji gelirleri 2018'de arttı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri 2018’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 38,2, doğal gaz ihracatı gelirleri de yüzde 28,8 artarak toplamda 178,1 milyar dolara ulaştı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülke 2018'de petrol ihracatından 129 milyar dolar, doğal gaz ihracatından 49,1 milyar dolar gelir elde etti.

Geçen yıl Rusya'nın petrol ihracat hacmi bir önceki yıla göre yüzde 2,9'luk artışla 260,2 milyon tona çıktı. Aynı dönemde ülkenin doğal gaz ihracat hacmi ise yüzde 4,9 artarak, 220,6 milyar metreküpe yükseldi.

Söz konusu dönemde Rusya, bir önceki yıla göre yüzde 50,4 artışla 36,7 milyon metreküpe ulaşan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatından da 5,3 milyar dolar gelir sağladı.

Rusya, 2017’de petrol ihracatından 93,3 milyar dolar, doğal gaz ihracatından 38,1 milyar dolar gelir elde etmişti.