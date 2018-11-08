Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya moda Bursa rha
Çöplere BULUTtan takip
Çöplere BULUTtan takip
Gelecekten umutluyum
Gelecekten umutluyum
Çevre için çalışıyor
Çevre için çalışıyor
Küba ondan sorulur
Küba ondan sorulur
Çok önemli açıklama
Çok önemli açıklama

Rusya'nın enerji gelirleri arttı

- Rusya yılın dokuz aylık döneminde petrol ihracatından 94 milyar dolar, doğal gaz ihracatından 35,3 milyar dolar gelir elde etti

Rusya'nın enerji gelirleri arttı
banner17

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7, doğal gaz ihracatı gelirleri de yüzde 31,3 yükseldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, yılın dokuz aylık döneminde ülkenin petrol ihracatı gelirleri 94 milyar dolara, doğal gaz ihracatı gelirleri ise 35,3 milyar dolara çıktı. Bu dönemde Rusya'nın petrol ihracat hacmi yüzde 0,1'lik düşüşle 190,9 milyon tona gerilerken, doğal gaz ihracat hacmi ise yüzde 8,4 artarak 165,9 milyar metreküpe ulaştı.

Söz konusu dönemde Rusya’nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı ise yüzde 63,5 artarak 29,2 milyon metreküpe çıkarken, LNG ihracat gelirleri de 4,1 milyar dolar oldu.

Rusya, geçen yıl petrol ihracatından 93,3 milyar dolar, doğal gaz ihracatından 38,1 milyar dolar gelir elde etmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiGazpromIhracatPETROLRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1