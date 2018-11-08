Rusya'nın enerji gelirleri arttı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7, doğal gaz ihracatı gelirleri de yüzde 31,3 yükseldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, yılın dokuz aylık döneminde ülkenin petrol ihracatı gelirleri 94 milyar dolara, doğal gaz ihracatı gelirleri ise 35,3 milyar dolara çıktı. Bu dönemde Rusya'nın petrol ihracat hacmi yüzde 0,1'lik düşüşle 190,9 milyon tona gerilerken, doğal gaz ihracat hacmi ise yüzde 8,4 artarak 165,9 milyar metreküpe ulaştı.

Söz konusu dönemde Rusya’nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı ise yüzde 63,5 artarak 29,2 milyon metreküpe çıkarken, LNG ihracat gelirleri de 4,1 milyar dolar oldu.

Rusya, geçen yıl petrol ihracatından 93,3 milyar dolar, doğal gaz ihracatından 38,1 milyar dolar gelir elde etmişti.





