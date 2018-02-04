Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Rusya'nın firma kısıtlamasına tepki

- Rusya Federasyonu’nun Türkiye’den 5 firmaya domates ihracatı için onay vermesine Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden tepki geldi - BAİB Başkan Satıcı: - “Firma kısıtlamasına karşıyız. Bu şekilde çalışmaktansa Rusya’ya ihracatı durdurmak daha doğru”

Rusya'nın firma kısıtlamasına tepki

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya Federasyonu’nun Türkiye’den 5 firmaya domates ihracatı için onay vermesini haksız rekabet olarak değerlendirdi.

Satıcı, yazılı açıklamasında, Rusya Federasyonu’nun 1 Şubat 2018 tarihi itibarıyla 5 Türk firmasına daha domates ihracatı için onay vermesini eleştirdi.

Rusya Federasyonu’nun 2017 yılının son döneminde 3 firmaya domates ihracatı için izin verdiğini hatırlatan Satıcı, "Batı Akdenizli ihracatçılar olarak firma kısıtlamasına karşıyız. Son açıklanan listede Antalya bölgesinden hiçbir firma yok. Bu durum haksız rekabet yaratmaktadır. Firma kısıtlamasına karşıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye’den Rusya’ya gerçekleşen yaş meyve sebze ihracatında daha önce de sorunlar yaşandığını hatırlatan Satıcı, şunları kaydetti:

"Firma kısıtlamasına karşıyız. Bu şekilde Rusya’ya ihracatı durdurmak daha doğru. Daha önce de benzer sıkıntılar oldu. Ürün standartları belirlenir, standartlara uygun ürün gönderen firmalar ihracatı yapar. Ürün standartlarını belirleyip, bu çerçevede ülkemizden ürün talep etmek en doğal haktır. Bu talebi anlayışla karşılarız ancak firma kısıtlaması yanlıştır. Belirli firmalara izin verilmesi ülkemizin ticaret anlayışına aykırıdır. Bu durum, ülkemizde farklı anlaşılmaktadır. BAİB Yönetim Kurulu ve ihracat ailesi olarak bu durumu kabul edemeyiz."

Rusya Federasyonu 1 Şubat 2018 tarihi itibarıyla Aydın’dan 3, Denizli’den ve Adana’dan 1’er firmanın ülkelerine domates göndermesine izin vermişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
(BAİB) Başkanı Mustafa SatıcıBatı Akdeniz İhracatçılar BirliğiDomatesRusya Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5