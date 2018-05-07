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Rusya'nın ithalatı 66 milyar dolara çıktı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelerden ithalatı, bu yılın ilk 4 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 66 milyar dolara yükseldi. Rusya Federal Gümrük Servisi'nden (FTS)...

Rusya'nın ithalatı 66 milyar dolara çıktı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelerden ithalatı, bu yılın ilk 4 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 66 milyar dolara yükseldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi'nden (FTS) yapılan açıklamada, ülkenin ithalatının 2018'in ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 artarak 66 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın BDT dışı ülkelerden ithalatının nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,4 düşerek 17,5 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

Ülkenin ihracatı geçen yıl 2016’ya göre yüzde 24,8 yükselerek 359,1 milyar dolara, ithalatı da yüzde 24,5 artarak 228,5 milyar dolara çıkmıştı.

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IthalatRusyaTİCARET
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