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Rusya'nın ithalatı yüzde 25,9 arttı

- Rusya'nın BDT dışı ülkelerden ithalatı 2017'nin ilk beş ayında 71,9 milyar dolara çıktı

Rusya'nın ithalatı yüzde 25,9 arttı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelerden ithalatının, bu yılın ilk 5 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 25,9 artarak 71,9 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Rusya Federal Gümrük Servisinden (FTS) yapılan açıklamada, ülkenin BDT dışı ülkelerden ithalatının, bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,9 artarak 71 milyar 985 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, BDT dışı ülkelerden ithalatın mayısta ise bir önceki aya göre 7,8’lik artışla 16 milyar 560 milyon dolara yükseldiğine vurgu yapıldı.

Rusya'nın ithalatı 2016’da bir önceki yıla göre 0,8 artarak 162,8 milyar dolara yükselmişti.

Petrol fiyatlarında yaşanan toparlanmayla birlikte Rus ekonomisinin, yaklaşık 2 yıldır devam eden resesyondan çıkarak bu yılın sonunda yüzde 1 ila 2 arasında büyümesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
IthalatPETROLRusya
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