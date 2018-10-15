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Rusya'nın sanayi üretimi eylülde yüzde 2,1 arttı

MOSKOVA (AA) – Rusya'da sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına...

Rusya'nın sanayi üretimi eylülde yüzde 2,1 arttı
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MOSKOVA (AA) – Rusya'da sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artış gösterdi.

Rusya'nın sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre de yüzde 2,1 arttı. Sanayi üretimi ağustosta yüzde 2,7 yükselmişti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre ülkede sanayi üretimde bu yıl yüzde 2,5 artış bekleniyor. Rusya'nın sanayi üretimi 2017'de yüzde 2,1 artmıştı.

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RusyaSanayıüretim
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