Rusya'nın ticaret fazlası artışta

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın dış ticaret fazlası bu yılın ilk yedi ayında 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 23,5 artarak 72 milyar dolara yükseldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin ihracatının bu yılın ilk yedi ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,1 artarak 194,1 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Ülkenin ithalatının aynı dönemde yüzde 27,7 artarak 122 milyar dolara çıktığının kaydedildiği açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının ise yüzde 23,5 artarak 72 milyar dolara ulaştığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Rusya’nın dış ticaret hacminin bu yılın ocak-temmuz döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 26,7 artarak 316,1 milyar dolara çıktığı belirtildi.