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Rusya'nın ticaret fazlası yüzde 41 arttı

- Rusya'nın ihracatı bu yılın ilk dört ayında yüzde 30,5, ithalatı ise yüzde 23,7 yükseldi

Rusya'nın ticaret fazlası yüzde 41 arttı

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın dış ticaret fazlası bu yılın ilk dört ayında 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 46,9 milyar dolara yükseldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin ihracatının bu yılın ilk dört ayında geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 30,5 artarak 109,9 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Rusya’nın ithalatının aynı dönemde yüzde 23,7 artarak 62,9 milyar dolara çıktığının kaydedildiği açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının yüzde 41 artarak 46,9 milyar dolara ulaştığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Rusya’nın dış ticaret hacminin bu yılın ocak-nisan döneminde ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 28 artarak 172,8 milyar dolara çıktığı belirtildi.

Rusya’nın toplam ihracatında yakıt ve enerji ürünlerinin payı ise geçen yıla kıyasla 6,4 puan artarak yüzde 67,5 yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
EnerjiIhracatIthalatPETROLRusya
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