Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda dünya Bursa Aygül Çiçek
Yeni desteği bekliyorlar
Yeni desteği bekliyorlar
Rüzgarı aldılar
Rüzgarı aldılar
Net yüzde 50 indirim
Net yüzde 50 indirim
Marmarabirlik iyi iş yaptı
Marmarabirlik iyi iş yaptı
HÜRSİM uçuracak
HÜRSİM uçuracak

Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatına ilişkin tasarısı

- Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı: - "Beklentimiz, Rusya'nın domates alımına uyguladığı sınırlamayı tamamen kaldırmasıdır"

Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatına ilişkin tasarısı
banner17

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Rusya Tarım Bakanlığının Türkiye'den ithal edilen domateste kotanın 100 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısına ilişkin, "Beklentimiz, Rusya'nın domates alımına uyguladığı sınırlamayı tamamen kaldırmasıdır" ifadesini kullandı.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'den alacağı domates miktarını 50 bin tondan 100 bin tona çıkaracak olmasının ihracatçı ve üreticiler için önemli olduğunu vurguladı.

Bursa'nın domates üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Matlı, "Bursa'da, 1,5 milyon ton domates üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye'deki salçalık domates üretiminin yüzde 27'si Bursa tarafından karşılanıyor." açıklamasında bulundu.

Matlı, Rusya'nın Türkiye'den alacağı domates miktarını 2 katına çıkaracak olmasının tarımsal ihracata ciddi katkı sağlayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"2015 yılında Türkiye'nin domates ihracatı, 365 milyon 275 bin dolar. Sadece Rusya'ya yapılan ihracatın bu rakam içinde yüzde 93'lük bir paya sahip olduğu dikkate alındığında, iki ülke arasındaki ticaretin önemi açıkça görülüyor. Türkiye'nin sürdürülebilir tarım yapabilmesi için alternatif pazarlar oluşturması gerekiyor. Bu konuda öncelik, Avrupa Birliği ülkeleri olmalı. Rusya ve Türkiye arasında gerek siyasi, gerek ticari konularda her geçen gün ciddi mesafe kat ediliyor. Bunları oldukça memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, Rusya'nın domates alımına uyguladığı sınırlamayı tamamen kaldırmasıdır."

Rusya, Kasım 2015'te Türkiye'den domates ithalatını durdurmasının ardından geçen yıl kasım ayında 50 bin ton kotayla domates ithalatına başlamıştı. Rusya Tarım Bakanlığı Aralık 2018'de, kotanın 100 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısı hazırlamıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaDomatesRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1