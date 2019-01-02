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Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatını artırma kararı

- Rusya'nın Türkiye'den alacağı domates için mevcut kotayı 2 katına çıkarma yönündeki kararı, örtüaltı domates üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Antalya'da sevinç yarattı - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar: - "Rusya'nın ülkemizden alacağı domates miktarını artıracak olması, ihracatçılar ve üreticiler açısından çok önemli. Bu kararın bir an önce uygulamaya konulmasını bekliyoruz"

Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatını artırma kararı
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ANTALYA (AA) - Rusya'nın, Türkiye'den ithal edeceği domateste kotayı 2 katına çıkarma kararı, örtüaltı domates üretiminin yaklaşık 4'te 3'ünün yapıldığı Antalya'da üretici ve ihracatçıları memnun etti.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'den alacağı domates miktarını 50 bin tondan 100 bin tona çıkaracak olmasının Batı Akdenizli ihracatçı ve üreticiler için önemli olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin her geçen gün arttığına işaret eden Bahar, Rusya'nın domates alımına uyguladığı sınırlamayı tamamen kaldırmasını beklediklerini bildirdi.

Antalya'nın domates üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bahar, örtüaltı domates üretiminin yaklaşık 4'te 3'ünün kentte gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Bu üretimin de önemli bölümünün ihraç edildiğini belirten Bahar, şunları kaydetti:

"Son dönemde yaylalarda kurulan seralarda da domates üretiliyor ve ihraç ediliyor. Ayrıca Antalya'da üretilen domatesler başka kentlere nakledilip, o illerden de ihraç ediliyor. Özetle, domates üretimi ve ihracatı kent ekonomisinde önemli bir yere sahip. Rusya'nın ülkemizden alacağı domates miktarını artıracak olması, ihracatçılar ve üreticiler açısından çok önemli. Bu kararın bir an önce uygulamaya konulmasını bekliyoruz. Kararın uygulamaya konulmasıyla birlikte bölgemizden ve ülkemizden Rusya'ya domates ihracatında artış yaşanacaktır. İhracat artışı ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlayacağı gibi üreticilerimizin de emeğinin karşılığını almasını sağlayacaktır."

Bahar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin her geçen gün arttığını ifade ederek, "Böyle bir dönemde Rusya'nın ülkemizden aldığı domateste miktar belirleyerek sınırlamaya gitmesini istemiyoruz. Sınırlama kaldırılmalıdır. Talep olduğu sürece arz gerçekleştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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