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Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'nda büyük artış

- Ülkenin Ulusal Refah Fonu geçen aya göre yüzde 23,2 arttı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'nda büyük artış

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın Ulusal Refah Fonu haziranda bir önceki aya göre yüzde 23,2 artarak 4,83 trilyon rubleye yükseldi.

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin Ulusal Refah Fonu haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 23,3 artarak 4,83 trilyon rubleye (yaklaşık 76,51 milyar dolar) çıktı.

Geçen yıl petrol ve doğalgaz satışlarından elde edilen ilave gelirlerin fona aktarılması nedeniyle haziranda fonun hacminde önemli bir artış yaşanırken, yaklaşık 9 milyar dolar da söz konusu dönemde farklı yatırım araçlarına yönlendirildi.

Rusya’da Ulusal Refah Fonu, petrol ve doğalgaz ihracatından elde edilen ek gelirlerin toplandığı bir sistem olarak 2008'de kurulmuştu. Enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte hazine gelirlerinin de azalması nedeniyle fon bir süredir bütçe açığının kapatılması amacıyla kullanılıyordu.

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