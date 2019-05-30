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Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı

- Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina: - "Rezervlerimiz kısa bir süre içerisinde 500 milyar dolara ulaşacak" - "Bu seviye bir hedef değil ancak rezervlerin 500 milyar dolar seviyesinde bulunması kriz senaryolarına karşı yeterli"

Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı
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MOSKOVA (AA) – Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya’nın uluslararası rezervlerinin kısa bir süre içerisinde 500 milyar dolara ulaşacağını belirterek, “Rezervlerin 500 milyar dolar seviyesinde bulunması kriz senaryolarına karşı yeterli.” dedi.

Nabiullina, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, yürütülen mali politikalar sayesinde Rusya’nın uluslararası rezervlerini artırmayı başardığını söyledi.

Ekonominin, yaşanabilecek olası tehlikelere karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirten Nabiullina, “Rezervlerimiz kısa bir süre içerisinde 500 milyar dolara ulaşacak. Bu seviye bir hedef değil ancak rezervlerin 500 milyar dolar seviyesinde bulunması kriz senaryolarına karşı yeterli. Rezervlerimizi daha da artırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Rusya’nın uluslararası rezervleri geçen yıl 2017’ye kıyasla 433 milyar dolardan 469 dolara yükselmişti. Ülkenin rezervleri 24 Mayıs itibarıyla 492,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, Rusya rezervlerindeki doların payı giderek azalıyor. Buna göre, ülkenin uluslararası rezervlerinde doların payı, geçen yıl 2017’ye kıyasla 23,1 puanlık düşüşle yüzde 22,7’ye gerilerken, avronun payı 10 puanlık yükselişle yüzde 31,7’ye, yuan’ın payı 11,4 puanlık artışla yüzde 14,2’ye yükseltildi.

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