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Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar doları aştı

- Rusya'nın uluslararası rezervleri, 2014'ten bu yana ilk defa 500 milyar doları geçti

Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar doları aştı
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MOSKOVA (AA) - Rusya'nın uluslararası rezervleri, 31 Mayıs-7 Haziran döneminde yüzde 1,5 artarak 502 milyar dolara ulaştı.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 31 Mayıs-7 Haziran'da yüzde 1,5 artarak 502 milyar dolara çıktı. Rusya, yaptırımlar nedeniyle düşen uluslararası rezervlerini 2014'ten bu yana ilk defa 500 milyar dolarlık seviyeye yükseltti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Rezervlerin 500 milyar dolar seviyesinde bulunması kriz senaryolarına karşı yeterli. Rezervlerimizi daha da artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan ülkenin uluslararası rezervleri, Ağustos 2008’de 598 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DolarRezervRusya
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