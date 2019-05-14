Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Çay fiyatı açıklandı
Çay fiyatı açıklandı
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek

Rusya'nın uluslararası rezervleri arttı

- Rusya'nın uluslararası rezervleri nisanda 3,3 milyar dolar arttı

Rusya'nın uluslararası rezervleri arttı
banner17

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın uluslararası rezervleri nisanda, bir önceki aya göre 3,3 milyar dolar artarak 491 milyar dolara yükseldi.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervleri nisanda, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 491 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın uluslararası rezervleri geçen yıl Aralık 2014'ten bu yana ilk defa 400 milyar dolara yükselmişti.

Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan ülkenin uluslararası rezervleri, ağustos 2008'de 598 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DövizRezervRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5