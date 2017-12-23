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Rusya'ya ihracatta Trabzon farkı

- Trabzon, ocak-kasım döneminde Rusya'ya yapılan ihracatta 166 milyon 669 bin dolarla 68 il arasında ikinci sırada yer aldı

Rusya'ya ihracatta Trabzon farkı

TRABZON (AA) - Trabzon, yılın 11 aylık döneminde Rusya'ya yapılan ihracatta 166 milyon 669 bin dolarla 68 il arasında ikinci oldu.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den 2017'nin 11 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na 2 milyar 399 milyon 259 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde Trabzon'dan Rusya'ya gerçekleştirilen ihracat ise 166 milyon 669 bin dolar olarak hesaplandı. Trabzon'dan bu ülkeye yapılan ihracat değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 arttı.

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracatta İstanbul ilk sırada bulunurken, Trabzon ikinci, İzmir ise üçüncü oldu.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un ihracatta önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Türkiye'de 68 ilden Rusya'ya ihracat gerçekleştirdiğini belirten Gürdoğan, Trabzon'un bu ülkeye ihracatta önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Ülke ihracatının yaklaşık yüzde 6,9'unun Trabzon'dan gerçekleştirildiğini dile getiren Gürdoğan, "Rusya'ya Türkiye'den en çok yaş meyve sebze ihraç ediliyor. Yaş meyve sebze sektöründe de Rusya Federasyonu'na en fazla ihracat Trabzonlu firmalarımız tarafından yapıldı. Rusya'ya sürekli artış trendini sürdüren ihracatın ilerleyen dönemlerde daha da üst noktalara ulaşacağını öngörüyoruz." dedi.

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DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi GürdoğanRusya'ya IhracatTrabzon
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