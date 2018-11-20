"Rusya'ya yönelik yaptırımların etkisi 2014'teki gibi olmaz"

MOSKOVA (AA) – Rusya Merkez Bankası Araştırma ve Tahmin Dairesi Direktörü Aleksandr Morozov, Rusya'ya karşı olası yeni yaptırımların “tümüyle acısız” bir durum yaratmayacağını belirterek, “Ancak etkisini abartmamak gerekiyor. Olası yeni yaptırımların ülke ekonomisine etkisi 2014-2015'tekinden daha zayıf olacak.” dedi.

Morozov, başkent Moskova’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, farklı koşullarla mücadele edebilmek için Rusya Merkez Bankası’nın gerekli mali enstrümanlara sahip olduğunu söyledi.

Gerektiğinde ekonomiye yönelik likidite sağlayabileceklerini belirten Morozov, “Böyle bir adım atmamızın önünde de bir engel yok çünkü yüksek altın rezervlerimiz sayesinde gerekli kaynaklarımız mevcut.” diye konuştu.

Rusya’ya yönelik olası yaptırımları da değerlendiren Morozov, “Rusya'ya karşı olası yeni yaptırımlar tümüyle acısız bir durum yaratmaz. Ancak etkisini abartmamak gerekiyor. Olası yeni yaptırımların ülke ekonomisine etkisi 2014-2015'tekinden daha zayıf olacak.” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın, Rus devlet borcuna yönelik işlemleri yasaklamaya ve en büyük Rus bankalarının dolarla işlem yapmasını kısıtlamaya yönelik yaptırımları bu ay içerisinde devreye alabileceği bildirilmişti.