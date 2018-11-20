Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya partnerday vantara Hitachi
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz
Çağrı Merkezi yenilendi
Çağrı Merkezi yenilendi
Revitacare HairCare Uygulaması ile Sağlıklı Saçlar
SAĞLIKLI SAÇLARIN SIRRI BU HABERDE

"Rusya'ya yönelik yaptırımların etkisi 2014'teki gibi olmaz"

- Rusya Merkez Bankası Araştırma ve Tahmin Dairesi Direktörü Aleksandr Morozov: - "Rusya'ya karşı olası yeni yaptırımlar tümüyle acısız bir durum yaratmaz. Ancak etkisini abartmamak gerekiyor" - "Olası yeni yaptırımların ülke ekonomisine etkisi 2014-2015'tekinden daha zayıf olacak"

banner17

MOSKOVA (AA) – Rusya Merkez Bankası Araştırma ve Tahmin Dairesi Direktörü Aleksandr Morozov, Rusya'ya karşı olası yeni yaptırımların “tümüyle acısız” bir durum yaratmayacağını belirterek, “Ancak etkisini abartmamak gerekiyor. Olası yeni yaptırımların ülke ekonomisine etkisi 2014-2015'tekinden daha zayıf olacak.” dedi.

Morozov, başkent Moskova’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, farklı koşullarla mücadele edebilmek için Rusya Merkez Bankası’nın gerekli mali enstrümanlara sahip olduğunu söyledi.

Gerektiğinde ekonomiye yönelik likidite sağlayabileceklerini belirten Morozov, “Böyle bir adım atmamızın önünde de bir engel yok çünkü yüksek altın rezervlerimiz sayesinde gerekli kaynaklarımız mevcut.” diye konuştu.

Rusya’ya yönelik olası yaptırımları da değerlendiren Morozov, “Rusya'ya karşı olası yeni yaptırımlar tümüyle acısız bir durum yaratmaz. Ancak etkisini abartmamak gerekiyor. Olası yeni yaptırımların ülke ekonomisine etkisi 2014-2015'tekinden daha zayıf olacak.” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın, Rus devlet borcuna yönelik işlemleri yasaklamaya ve en büyük Rus bankalarının dolarla işlem yapmasını kısıtlamaya yönelik yaptırımları bu ay içerisinde devreye alabileceği bildirilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDEkonomiRubleRusyaYaptırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1