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Rüya, Pegasus filosuna katıldı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, bu yıl filosuna katılacak 10 yeni uçaktan beşincisi olan TC-NBV kuyruk tescilli "Rüya" isimli uçağı teslim aldı.Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Toulouse şehrinden hareket...

Rüya, Pegasus filosuna katıldı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, bu yıl filosuna katılacak 10 yeni uçaktan beşincisi olan TC-NBV kuyruk tescilli "Rüya" isimli uçağı teslim aldı.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Toulouse şehrinden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na dün akşam itibarıyla iniş yapan Airbus A320neo tipi yeni uçak, şirketin 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 21. ve Pegasus filosunun 79. uçağı olma özelliğini taşıyor.

Ortalama 5,7 yaşla Türkiye'nin en genç filosuna sahip olan Pegasus'un filosunda 45 adedi Boeing B737-800, bir adedi Boeing B737-400, 12 adedi Airbus A320-200ceo ve 21 adedi Airbus A320neo olmak üzere toplam 79 adet uçak bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pegasus Hava Yolları
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