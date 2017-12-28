Rüzgar enerjisi ihalelerinde dördüncü gün

ANKARA (AA) - Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinde kalan 740 megavatlık kapasite için itiraz ve çakışma yoksa kesinleşen sonuçların bugün, aksi takdirde gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra yarın açıklanması planlanıyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mustafa İzgeç'in komisyon başkanlığını yaptığı ihalelerin dördüncü gününde kalan 9 bölge için 346 firmanın başvurusu incelenecek.

Önce 9 bölge için tüm tekliflerin sırayla açılacağı ihalelerde, söz konusu işlem bittikten sonra verilen teklifler değerlendirilerek, yarışma sonuçlarının bugün ve yarın açıklanması bekleniyor. İhale komisyonundan edinilen bilgiye göre, çakışma ve itiraz yoksa kesinleşen ihale sonuçları bugün, aksi halde yarın açıklanacak.

Özellikle 260 megavatlık Çanakkale ve 160 megavatlık Balıkesir bölgesi ihalelerinin, yoğun yatırımcı ilgisi nedeniyle çekişmeli geçmesi bekleniyor.