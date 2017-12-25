Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde ilk gün tamamlandı

ANKARA (AA) - Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin ilk gününde 8 bölge için toplam 430 megavat kapasite tahsis edildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mustafa İzgeç'in komisyon başkanlığını yaptığı ihalelere 101 firma teklif sundu.

İhalelerde en düşük teklif, İstanbul bölgesi için verildi. Söz konusu bölge için verilecek 50 megavatlık ön lisans yönelik 5 firmanın teklif dosyaları incelendi.

İstanbul bölgesinde kilovatsaat başına -1,71 dolar/cent teklif veren Gelgit Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ'ye 49,5 megavatlık kapasite tahsisi uygun bulundu. Aynı bölge için kalan 0,5 megavat kapasite ise Polat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verildi. Bölgede Gelgit RES ve İstanbul RES adlı iki santral kurulacak.

Gaziantep - Kilis bölgesindeki 40 megavatlık kapasite için 6 şirket yarıştı. Lacivert Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ kilovatsaat başına -1,63 dolar/cent teklif vererek 40 megavat kapasitenin sahibi oldu. Şirket burada Lacivert RES adlı bir santral inşaa edecek.

Elazığ bölgesindeki 40 megavatlık kapasite için 4 şirket teklif sundu. Buca Rüzgar Güneş Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ -0,63 dolar/cent teklifle 40 megavatlık kapasiteyi almaya hak kazandı. Bölgede kurulacak santralin adı Buca RES olacak.

Bolu - Düzce - Sakarya bölgesindeki 30 megavat kapasite için 7 şirket ihaleye girdi. Günışığıges Elektrik Üretim AŞ, kilovatsaat başına 3,78 dolar/cent teklif ile 30 megavat kapasitenin sahibi oldu. Şirket, bölgede Günışığıges RES santralini kuracak.

Bitlis - Muş bölgesindeki 40 megavat yarışma için 2 firma teklif verdi. İki firmaya da 20'şer megavatlık kapasite tahsis edildi.

Günün en yüksek kapasitesi olan Antalya Bölgesi'nde, 100 megavatlık kurulu güç için en düşük teklifi veren firmalardan Enyat Enerji Yatırımları ve Elektrik Üretim Ticaret AŞ'ye 50, Akhisar Enerji AŞ'ye 30 ve Dere Enerji AŞ'ye ise iki ayrı proje için toplam 20 megavatlık kapasite tahsis edildi.

Toplamda 60 megavatlık Amasya - Samsun bölgesinde en düşük teklifi veren firmalardan Doğages Elektrik Üretim AŞ'ye 49, Ekores Enerji Elektrik Üretim AŞ'ye de 11 megavatlık kapasite tahsis edildi.

Çorum-Kastamonu-Sinop için 70 megavatlık yarışma için en düşük teklifi veren firmalardan Ekores Enerji Elektrik Üretim AŞ'ye 5 megavat, Res Anatolia Holding AŞ'ye de 65 megavatlık kapasite tahsis edildi.

Böylece rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde bugün 8 bölge için toplam 430 megavatlık ön lisans verildi.

Rüzgarda 21-23 Haziran'da tamamlanan ön lisans ihaleleriyle toplamda 11 bölge için 710 megavatlık ön lisans verilmişti. 29 Aralık'a kadar devam edilecek rüzgar ön lisans ihalelerinde şirketlere bin 700 megavat kapasite daha tahsis edilecek.