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Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı

- Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez: - "Bankacılık sisteminde sanayinin finansmanının özendirilmesine dönük birtakım düzenlemeler yapılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışıyoruz"

Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı
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İZMİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Bankacılık sisteminde sanayinin finansmanının özendirilmesine dönük birtakım düzenlemeler yapılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışıyoruz." dedi.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından "İzmir Rüzgarı" başlığıyla düzenlenen Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı'nın kapanışında konuşan Dönmez, rüzgar enerjisi sektörünün yerli tedarikle ilgili fikir ve taleplerini not aldıklarını, bu maddelerin takipçisi olacaklarını söyledi.

Türkiye'nin nitelikli insan gücü konusunda azımsanmayacak bir noktaya geldiğini, sanayinin kendi içinde, üniversitelerle ve kamuyla iletişiminin artırılması için çalışma yaptıklarını dile getiren Dönmez, saptadıkları bir diğer sorun olan finansman konusunda da çözüm odaklı çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının finansman konusunda artık daha fazla devreye gireceğini belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Bankacılık sisteminde sanayinin finansmanının özendirilmesine dönük birtakım düzenlemeler yapılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışıyoruz. Bankacılık sistemi dışında finansman imkanlarının araştırılması konusunda da çalışmamız var. Burada da hisse bazlı, sermaye bazlı finansman ve alternatif finansman araçlarının sanayinin kullanımına sunulması gerekiyor. Bu konularda yoğun çalışıyoruz. Zaten var olan potansiyeli eğer finansman ve iletişim problemlerini çözersek hızlıca hayata geçirebileceğimizi düşünüyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında yapılan çalışmalara dikkati çekerek, orta yüksek ve yüksek teknolojileri Ar-Ge'den üretim ve ihracata kadar uçtan uca bir mekanizma ile destekleyeceklerini söyledi.

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