Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli

- Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Acar: - "Rüzgar enerjisi konusunda Batı Marmara bölgesi başta olmak üzere ülkemiz önemli sayılabilecek bir potansiyele sahip" - "Rüzgar enerjisi potansiyelimizi tam kapasite kullanırsak, şu andaki enerji ihtiyacımızın beşte birini karşılayabiliriz"

Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Türkiye'nin, batı Marmara Bölgesi başta olmak üzere rüzgarda önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Rüzgar enerjisi potansiyelimizi tam kapasite kullanırsak, şu andaki enerji ihtiyacımızın beşte birini karşılayabiliriz." dedi.
Acar, TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli'nde, Türkiye'nin genel enerji görünümü ve rüzgar enerjisi potansiyeline ilişkin bilgi verdi.
Sektördeki tüm paydaşların katılımıyla enerji politikaları üzerinde ortak değerlendirmeler yapılmasının önemine işaret eden Acar, buradan çıkacak önerilerin de kamuya iletilmesi gerektiğini söyledi.

Acar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından kötü durumda olmadığını ifade ederek, "Güncel çalışmalara göre, bizim petrolümüz komşu bazı ülkelere oranla sanıldığı gibi bol değil. Kömür rezervimizin ise kalitesi düşük. Rüzgar enerjisi konusunda batı Marmara Bölgesi başta olmak üzere ülkemiz önemli sayılabilecek bir potansiyele sahip. Rüzgar enerjisi potansiyelimizi tam kapasite kullanırsak, şu andaki enerji ihtiyacımızın beşte birini karşılayabiliriz." diye konuştu.
- "Enerji çözümleri listemizin en başında"
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer de Türkiye'nin enerjide yüzde 75-80 dışa bağımlı olduğunu belirterek, "Dolayısıyla enerji problemi ülkemizin çözülmesi gereken sorunları arasında öncelikli görünüyor. Bütün bunların ışığı altında enerji üretimi ve teknolojik gelişim Türkiye'nin olmaz olmazıdır. Enerji çözümleri ihtiyaç listemizin en başında duruyor." dedi.
Bu doğrultuda TÜBA-Enerji Çalışma Grubu'nun önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Dinçer, "Yenilenebilir enerji kaynaklarını tanımladık, aynı zamanda temiz kömür teknolojileri üzerine çalıştık. Türkiye için önem arz eden nükleer enerji konusunda yarın ayrıca bir çalıştay ve panelimiz var. Enerji depolamadan enerjinin verimli kullanımına kadar çözümleri tanımlamayı hedefliyoruz. Bu konularda söz sahibi olan paydaşları bir araya getirerek, doğru koordinasyonla ülkemizin ihtiyaç duyduğu çözüm politikalarını geliştirmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat AcarTürkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı Ve PaneliRüzgar Enerjisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5