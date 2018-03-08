ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Türkiye'nin, batı Marmara Bölgesi başta olmak üzere rüzgarda önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Rüzgar enerjisi potansiyelimizi tam kapasite kullanırsak, şu andaki enerji ihtiyacımızın beşte birini karşılayabiliriz." dedi.

Acar, TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli'nde, Türkiye'nin genel enerji görünümü ve rüzgar enerjisi potansiyeline ilişkin bilgi verdi.

Sektördeki tüm paydaşların katılımıyla enerji politikaları üzerinde ortak değerlendirmeler yapılmasının önemine işaret eden Acar, buradan çıkacak önerilerin de kamuya iletilmesi gerektiğini söyledi.



Acar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından kötü durumda olmadığını ifade ederek, "Güncel çalışmalara göre, bizim petrolümüz komşu bazı ülkelere oranla sanıldığı gibi bol değil. Kömür rezervimizin ise kalitesi düşük. Rüzgar enerjisi konusunda batı Marmara Bölgesi başta olmak üzere ülkemiz önemli sayılabilecek bir potansiyele sahip. Rüzgar enerjisi potansiyelimizi tam kapasite kullanırsak, şu andaki enerji ihtiyacımızın beşte birini karşılayabiliriz." diye konuştu.

- "Enerji çözümleri listemizin en başında"

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer de Türkiye'nin enerjide yüzde 75-80 dışa bağımlı olduğunu belirterek, "Dolayısıyla enerji problemi ülkemizin çözülmesi gereken sorunları arasında öncelikli görünüyor. Bütün bunların ışığı altında enerji üretimi ve teknolojik gelişim Türkiye'nin olmaz olmazıdır. Enerji çözümleri ihtiyaç listemizin en başında duruyor." dedi.

Bu doğrultuda TÜBA-Enerji Çalışma Grubu'nun önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Dinçer, "Yenilenebilir enerji kaynaklarını tanımladık, aynı zamanda temiz kömür teknolojileri üzerine çalıştık. Türkiye için önem arz eden nükleer enerji konusunda yarın ayrıca bir çalıştay ve panelimiz var. Enerji depolamadan enerjinin verimli kullanımına kadar çözümleri tanımlamayı hedefliyoruz. Bu konularda söz sahibi olan paydaşları bir araya getirerek, doğru koordinasyonla ülkemizin ihtiyaç duyduğu çözüm politikalarını geliştirmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.