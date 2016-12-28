Rüzgar sektörü 2017'den umutlu

ANKARA (AA) - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, rüzgar enerjisi kurulu gücünün bu yıl 5 bin 500 megavata ulaştığını belirterek, "2017 yılının ilk çeyreğinde, 2015 yılı başvuruları yarışma sonuçlarını ve ertelenen 2 bin megavatlık yeni başvuruların alınmasını bekliyoruz. Gelecek yıldan itibaren rüzgar enerjisinde yıllık bin megavatlık kurulu güç artışı sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ataseven yaptığı yazılı açıklamada, 2016'nın rüzgar enerjisi sektörünün yavaşladığı, ancak eksiklerin giderildiği bir yıl olduğunu ifade etti.

Rüzgar enerjisi sektörünün gelişmesi ve 2023 hedefi olan 20 bin megavat hedefine ulaşılabilmesi için Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın geliştirilmesi gerektiğini belirten Ataseven, sektörde yerli katkı mevzuatının 2020 yılına kadar sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesine de ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Ataseven, "Rüzgar sektörü tam ivme kazanmışken bunu daha da hızlandırmak ve geliştirmek bizim elimizde, 2016 yılında biraz yavaşladık ve eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Değişen piyasa koşullarına göre haritalarımızı yeniledik. 2017 yılı eriyen stoklarımızı doldurma, tohum ekme zamanı." ifadesini kullandı.

- "2017'de atılacak adımlar ışık tutacak"

Gelecek yılın rüzgar için önemli olduğunu, özellikle ilk çeyrekte atılacak adımların rüzgar sektörünün geleceğine ışık tutacağını vurgulayan Ataseven, şunları kaydetti:

"2017’nin ilk çeyreğinde, 2015 yılı başvurularının yarışma sonuçlarını, 2016 yılından ertelenen 2 bin megavatlık yeni başvuruların alınmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda orman izinleri nedeniyle bekleyen projelere de çözüm üretmemiz gerekiyor. Eğer bunları çözüme ulaştırırsak, gelecek yıldan itibaren rüzgar enerjisinde yıllık bin megavatlık kurulu güç artışı sağlanabilir. Yılda bin megavatlık rüzgar enerjisi santrali gelişimiyle yerli ekipman üreticileri, rekabetçi olabilecekleri bir ölçek yakalayabilecek. 2017-2035 yılları arasında hedeflenen rüzgar enerjisi yatırımlarının cari açıkta sağlayacağı toplam net azalma ise böylece 12,9 milyar doları bulabilecek."

Ataseven, Türkiye'nin 2023 yılında 100 bin megavata ulaşacak toplam kurulu gücünün yüzde 20'sinin rüzgardan sağlanmasının hedeflendiğini, bu hedefe alınacak önlemlerle ulaşılabileceğini belirtti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'nin toplam kurulu gücü kasım 2016 sonu itibariyle 78 bin 591 megavata ulaştı. Bunun 5 bin 376 megavatı rüzgar enerjisinden oluşuyor.



