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Rüzgar ve güneş ölçüm istasyonlarına ilişkin tebliğde değişiklik

ANKARA (AA) - Rüzgar ve güneş ölçüm istasyonu projeleri için başvurular, firma yetkilisi veya yetkilendirilen firma temsilcileri tarafından e-Devlet üzerinden yapılacak.Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Rüzgar...

Rüzgar ve güneş ölçüm istasyonlarına ilişkin tebliğde değişiklik
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ANKARA (AA) - Rüzgar ve güneş ölçüm istasyonu projeleri için başvurular, firma yetkilisi veya yetkilendirilen firma temsilcileri tarafından e-Devlet üzerinden yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce, rüzgar ve güneş ölçüm istasyonu projeleri için şahsen başvuru merkezine yapılan başvurular, firma yetkilisi veya yetkilendirilen firma temsilcileri tarafından e-Devlet üzerinden yapılacak.

Başvuruyu yapan firma, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru ücretini, başvuru aşamasında döner sermaye işletmesi banka hesabına yatıracak.

Ölçüm istasyonunun kurulumuna ilişkin inşaat, makine ve meteoroloji mühendisi tarafından hazırlanmış ve onaylanmış proje, başvuru dosyasına eklenecek.

Ayrıca, proje, ölçüm istasyonunun meteorolojik ölçümler açısından uygunluğu, meteorolojik parametreleri ölçmek için ölçüm istasyonunda kullanılan algılayıcıların yerleşim planı, direğin zemine bağlantısı, statik hesapları ve gergi tellerinin bağlantılarına ilişkin rapor, çizim ve hesaplamaları içerecek.

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Anahtar Kelimeler:
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