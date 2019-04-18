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Rüzgar YEKA-2 ihalesine 9 şirket başvurdu

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bin megavatlık Rüzgar YEKA-2 ihalesine 9 şirket başvuruda bulundu

Rüzgar YEKA-2 ihalesine 9 şirket başvurdu
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının toplam bin megavat kapasiteli dört farklı bölge için yapacağı İkinci Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA RES-2) ihalesine 9 şirket başvuruda bulundu.

Bakanlıkta düzenlenen "YEKA RES-2 Yarışma Başvuru Dosyalarının İncelenmesi Toplantısı"nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ihaleye katılmak için başvuran şirketleri açıkladı.

Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bölgeleri için belirlenen 250'şer megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santrali (RES) projesi toplamda 1 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilecek. Söz konusu RES'ler tamamlandığında 1 milyon 200 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Tarihi daha sonra duyurulacak ihale, açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilecek ve kilovatsaat başına tavan fiyat 5,5 dolar/cent olacak.

İhaleye girecek şirketler her bölge için fiyat teklifi sunacak. YEKA RES-2 ihalesi kapsamında kurulacak tesisler için lisans süresi 49 yıl olacak.

İhaleye katılmak için başvuruda bulunan 9 şirketin bölgelere göre dağılımı şöyle:

Balıkesir Bölgesi

- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd.Şti,

- Beyçelik Elewan Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ,

- RES Anatolia Holding AŞ,

- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ,

- B. Ergünler Yol Yapı İnşaat, Taahhüt, Madencilik, Nakliyecilik, Sanayi Ticaret AŞ

- Eze İnşaat AŞ

- Çinili RES Enerji Üretim Sanayi Tic. AŞ

- İklim Elektrik Yatırım, Sanayi ve Ticaret AŞ

Çanakkale Bölgesi

- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd.Şti

- Beyçelik Elewan Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ

- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

- Eze İnşaat AŞ

- Gem Wind Sanayi Tic. AŞ.

- İklim Elektrik Yatırım, Sanayi ve Ticaret AŞ

Aydın Bölgesi

- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd.Şti,

- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

- Eze İnşaat Anonim Şirket

- İklim Elektrik Yatırım ve Sanayi Ticaret AŞ

Muğla Bölgesi

- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd.Şti

- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

- Eze İnşaat AŞ

- İklim Elektrik Yatırım, Sanayi ve Ticaret AŞ


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Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıRüzgar EnerjisiRüzgar YEKA-2
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