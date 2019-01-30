Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon food istanbul mersin
6 modelini sergileyecek
6 modelini sergileyecek
En çok o satıldı
En çok o satıldı
Panei satacak
Lübnan'a panei satacak
Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak
Euler Hermes o raporu açıkladı!
RAV4 yenilendi
RAV4 yenilendi

Rüzgar YEKA'da başvuru tarihi 18 Nisan'na uzatıldı

Rüzgar enerjisinde bin megavatlık kapasite kurulumu ve işletilmesi amacıyla yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin başvuru tarihi 18 Nisan 2019'a uzatıldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Rüzgar...

Rüzgar YEKA'da başvuru tarihi 18 Nisan'na uzatıldı
banner17

ANKARA (AA) - Rüzgar enerjisinde bin megavatlık kapasite kurulumu ve işletilmesi amacıyla yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin başvuru tarihi 18 Nisan 2019'a uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Rüzgar Enerjisine Dayalı YEKA ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı'na ilişkin düzeltme ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, daha önce 7 Mart saat 12.00 olarak açıklanan son başvuru tarihi 18 Nisan saat 12.00'ye uzatıldı.
Başvurular, belirlenen tarihe kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne elden teslim edilecek. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 14.00’te başlanacak.
Rüzgar YEKA kapsamında her biri 250'şer megavat olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla'daki bağlantı bölgelerinde rüzgar enerjisi santralleri kurulması için yarışma yapılacak.
Başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent olarak ilan edilen yarışmalarda, elektrik alım süresi YEKA kullanım hakkı sözleşmelerinin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlenmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
YEKARüzgarIlanEnerji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1