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Rüzgar YEKA ihalesi için başvuru tarihi belli oldu

- İkinci Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ihalesi için teklifler 18 Nisan'da alınacak

Rüzgar YEKA ihalesi için başvuru tarihi belli oldu
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ANKARA (AA) - İkinci Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA RES-2) ihalesi için teklifler 18 Nisan Perşembe günü alınacak.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınından aldığı bilgiye göre, 4 bağlantı bölgesinde kurulacak ve toplam kurulu gücü bin megavat olan RES'lerin işletmeye girmesiyle yıllık 3,5 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek.

Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bölgeleri için belirlenen 250'şer megavat kapasiteli RES projelerinde toplamda 1 milyar dolar yatırım gerçekleştirilecek.

Söz konusu RES'ler tamamlandığında 1 milyon 200 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Kurulacak rüzgar santralleri için yatırımcılar son tekliflerini, 18 Nisan Perşembe günü saat 12.00'ye kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verebilecek.

İhaleye, tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları ve konsorsiyum olarak da başvurulabilecek.

Tarihi daha sonra belirlenecek ve açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, kilovatsaat başına tavan fiyat 5,5 dolar/cent olacak.

YEKA RES-2 ihalesi kapsamında kurulacak tesisler için lisans süresi 49 yıl olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıRüzgar Enerjisi
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