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Rüzgarda kapasite artışı bekleniyor

- TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven: (1) - "Kapasite artışı bekleyen yaklaşık bin 100 megavatlık rüzgar portföyü bulunuyor. Bu, 1,5 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor" -"Meclise sunulan maden kanununa ilişkin teklif geçen hafta genel kuruldan geçti. Düzenlemeye göre, eğer kanunlaşırsa, piyasa takas fiyatı üzerinden ilave kapasitelerin verilmesinin önü açılmış olacak"

Rüzgarda kapasite artışı bekleniyor
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ANKARA (AA) - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, rüzgarda kapasite artışı bekleyen yaklaşık bin 100 megavatlık rüzgar portföyü olduğunu belirterek, "Bu, 1,5 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor. Meclise sunulan maden kanununa ilişkin teklif geçen hafta genel kuruldan geçti. Düzenlemeye göre, eğer kanunlaşırsa, PTF (piyasa takas fiyatı) üzerinden ilave kapasitelerin verilmesinin önü açılmış olacak." dedi.

AA Enerji Masası'nın konuğu olan Ataseven, Türkiye'de üç tip rüzgar yatırımı yapıldığını ifade etti.

İlkinin 1 megavata kadar olan lisanssız rüzgar yatırımları olduğunu ve bunun ilgili dağıtım şirketine müracaat edilerek hayata geçirildiğini kaydeden Ataseven, şöyle devam etti:

"Diğeri orta ölçekli rüzgar yatırımları. Bunlar yaklaşık 150 megavata kadar olan rüzgar yatırımları. EPDK'nin verdiği lisanslarla hayata geçen rüzgar yatırımları. Bunlar, EPDK'ye müracaat edilerek gerçekleştiriliyor. Bir de büyük ölçekli yatırımlar dediğimiz, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) var. Bu da Enerji Bakanlığımıza müracaat edilerek hayata geçirilen rüzgar projelerinden oluşuyor. Biz Türkiye'deki rüzgar paydaşları olarak her iki modelin de uygunlanması gerektiğini düşünüyoruz. Hem YEKA modelinin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz, hem de EPDK'ye müracatla yapılan orta ölçekli yatırımların da var olması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak böylelikle piyasayı daha derin hale getirebiliriz. Dolayısıyla, sektörün bütün paydaşlarına, büyüğünden küçüğüne hepsine bir fırsat sağlamış oluyoruz."

Ataseven, kapasite artışlarına ilişkin konunun da geçen yıl kasımda düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde gündeme getirildiğini anımsatarak, "Sayın Bakan Yardımcımız Abdullah Tancan da bunun önünün açılacağını ve bunun da piyasa takas fiyatı (PTF) üzerinden ücretlendirileceğini açıklamıştı. Bu konunun ilgili düzenlemelerden sonra meclise gideceği söylenmişti." diye konuştu.

Rüzgarda kapasite artışı beklentisine de değinen Ataseven, "Kapasite artışı bekleyen yaklaşık bin 100 megavatlık rüzgar portföyü bulunuyor. Bu, 1,5 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor. Bu, 1,5 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor. Meclise sunulan maden kanununa ilişkin teklif geçen hafta genel kuruldan geçti. Bu düzenlemeye göre, eğer kanunlaşırsa, PTF üzerinden ilave kapasitelerin verilmesinin önü açılmış olacak. Piyasanın beklentisi PTF üzerinden değil, YEKDEM rakamlarıyla bunun önünün açılmasıydı. Maalesef bu oluşmadı ve PTF üzerinden önü açılacak gibi. Önümüzdeki günlerde bu yasa teklifi kanunlaşacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)


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Anahtar Kelimeler:
AA Enerji MasasıTUREBTürkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven
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