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RWE'nin E.ON'u satın almasına AB onayı

- AB Komisyonu, RWE'nin E.ON'un varlıklarını satın almasını onayladı

RWE'nin E.ON'u satın almasına AB onayı
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Alman enerji şirketi RWE'nin E.ON'un yenilenebilir ve nükleer elektrik üretimi alanındaki varlıklarını satın almasına onay verdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, RWE'nin E.ON'un varlıklarını satın almasının sektörde rekabeti olumsuz etkilemeyeceği, bu nedenle söz konusu işlemin onaylanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, satın almayla RWE'nin E.ON'un yenilenebilir ve nükleer elektrik üretimindeki varlıklarının büyük kısmına sahip olacağı belirtildi.

Şirketlerin anlaşmaları doğrultusunda varlık değişimine gireceklerine dikkat çekilen açıklamada, RWE'nin elektrik üretimi ve toptan satış alanına, E.ON'un ise elektrik ve doğal gaz dağıtım ve satış alanında faaliyet göstereceği kaydedildi.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını inceleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, yaptığı incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket satın almalarını engelleyebiliyor.

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