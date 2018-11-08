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Ryanair ile Almanya Birleşik Hizmet Sendikası anlaştı

- İrlanda merkezli Ryanair havayolu şirketi ile Almanya Birleşik Hizmet Sendikası iki yıllık toplu iş sözleşmesinde anlaştı

Ryanair ile Almanya Birleşik Hizmet Sendikası anlaştı
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BERLİN (AA) - İrlanda merkezli Ryanair havayolu şirketi ile Almanya Birleşik Hizmet Sendikası (Ver.di) arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, geçmişte çözümlenemeyen çalışanların “ücret ve çalışma koşullarıyla" ilgili görüşmelerde anlaşmaya varıldı.

Ryanair'den yapılan açıklamada, çalışanların “ücret ve çalışma koşullarıyla ilgili“ anlaşmazlığının giderilerek, iki yıllık toplu iş sözleşmesi için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Söz konusu anlaşma, Almanya’daki kabin görevlilerinin ücret ve diğer katkı paylarını artırırken, onlara karşı Alman iş hukukunun uygulanmasını da kapsıyor.

37 ülkede 86 hava alanında faaliyet gösteren ve geçen yıl 130 milyon yolcu taşıyan Ryanair, son bir yıldır çalışanlarıyla yaşadığı ücret ve çalışma koşullarına dair anlaşmazlıklarla gündemdeydi.

Ryanair'de bu yıl içinde İspanya, Belçika, Portekiz, Almanya ve İtalya'da kabin görevlileri greve gitmiş, şirketin birçok uçuşu ise iptal edilmişti.

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Almanya Birleşik Hizmet SendikasıAnlaşmaRyanair
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