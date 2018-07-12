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Ryanair’deki grev uçuşları etkiledi

- Ryanair’de çalışan pilotların greve gitmesi nedeniyle havayolu şirketi 30 uçuşun iptal edildiğini açıkladı

Ryanair’deki grev uçuşları etkiledi

LONDRA (AA) – Merkezi İrlanda’da bulunan havayolu şirketi Ryanair, pilotların greve gitmesi nedeniyle 30 uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Ryanair, aynı zamanda İrlanda Pilotlar Derneği üyesi olan pilotların bir kısmının bir günlük greve gitmesi nedeniyle 30 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

İptallerden özellikle İngiltere ve İrlanda arasında yapılan uçuşların etkilendiği kaydedildi.

Geçen hafta, kabin görevlilerinin bağlı bulunduğu sendika olan Unite'den yapılan açıklamada, şirkette çalışan İtalya’daki kabin görevlilerinin 25 Temmuz'da 24 saatlik, İspanya, Portekiz ve Belçika’da çalışan kabin görevlilerinin de 25-26 Temmuz'da 48 saatlik greve gitme kararı aldığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
IngiltereİrlandaPilotRyanir
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