Ryanair'in kabin görevlileri greve gidiyor

LONDRA (AA) - Merkezi İrlanda’da bulunan hava yolu şirketi Ryanair’in kabin görevlileri, İtalya, Portekiz, İspanya ve Belçika’da bu ay içerisinde greve gitme kararı aldı.

Hava yolu şirketinin kabin görevlilerinin bağlı bulunduğu sendika olan Unite'den yapılan açıklamada, şirkette çalışan İtalya’daki kabin görevlilerinin 25 Temmuz'da 24 saatlik, İspanya, Portekiz ve Belçika’da çalışan kabin görevlilerinin de 25-26 Temmuz'da 48 saatlik greve gitme kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, şirketin, kabin görevlilerinin çalışma şartlarını iyileştirmemesi durumunda yeni grevlerin yapılabileceği belirtildi.

İrlanda dışında çalışan şirketin kabin görevlileri, ayrıca, maaşlarının İrlanda bankaları yerine ikamet ettikleri ülkedeki bankaların hesaplarına yatırılmasını talep ediyor.

Hafta başında Ryanair’de çalışan ve Unite’ın üyesi olan pilotlar da 12 Temmuz'da greve gitme karar aldıklarını duyurmuştu.