S-400'lerin intikali başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) S-400 sistemi teslimatının ilk aşamasının bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatıldığı bildirildi.



SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlık ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya inen ilk uçakla gerçekleştirildi.



Sisteme ait parçaların teslimatlarına gelecek günlerde devam edilecek. Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacak.