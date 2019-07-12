S-400 teslimatı başladı dolar fırladı!

ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) faiz indirimi beklentileriyle kur 5,70 seviyesinin altına inmesi sonrasında dün 5,6570’e kadar düşmüştü.



Fed Başkanı Jerome Powell önümüzdeki haftalarda Fed’in faizleri düşürmesine neden olabilecek küresel risklere odaklanmaya devam ederken, ülkedeki Fed bölgeleri başkanları ABD’de devam eden ekonomik büyüme ve güçlü işletme görünümü ile ilgili daha iyimser bir tablo ortaya koydu.



Euro/TL ise 6,40 seviyesinden işlem görüyor.