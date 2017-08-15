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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş:

- "Bankalar paradan değil, ürettiği hizmetten para kazanmalıdır"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş:

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, bankaların paradan değil, ürettiği hizmetten para kazanması gerektiğini söyledi.

İriş, partisinin Edirne İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Saadet Partisi'nin Türkiye'nin üretim temelinde büyük bir yeri olduğunu anlattı.

Türkiye'nin üretimdeki gücünün artmasıyla kalkınmayı sürdüreceğini belirten İriş, "Ekonomi bir güçtür. Ekonominiz ne kadar güçlüyse siz de o kadar güçlüsünüzdür. Üretim de ekonominin gücüdür. Bir ekonomi kendi kaynaklarıyla ne kadar üretebiliyorsa, üretim süreçlerinde ne kadar bağımsız olabiliyorsa o ekonomi güçlü demektir." dedi.

Mustafa İriş, Türkiye'nin kendi kendine yetebilecek üretim gücünü harekete geçirmesi gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olmasının mutlaka başarılması gereken bir konu olduğunu dile getiren İriş, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda bankacılık sistemi baştan aşağı gözden geçirilmelidir. Sistemde bir işletme körlüğü var. Bankacılık ekonomide çok önemli yer işgal eder. Bankacılık sistemi düzgün ilerletilirse ekonominin iyi bir aracıdır. Bankacılığa normal bir ticaret gücüyle bakılamaz. Bankacılığın birinci hedefi asla kar olamaz. Tabii ki kendini yürütecek, tabii ki kazanacak ama birinci hedefi kar hırsına bürünmek olamaz. Bankalar paradan değil, ürettiği hizmetten para kazanmalıdır. Çünkü unutmayalım ki para, bir mal değildir. Para, bir tüketme belgesidir. Dolayısıyla para ekmeğin hamuru, motorun pistonu değildir. Para çarkın sağlıklı dönmesi için bir vasıtadır."

Paradan, para kazanmanın doğru olmadığını dile getiren İriş, "Bu ülke bu oyunu bozmadan sıkıntıdan kurtulamaz." diye konuştu.

İriş, Türkiye'nin kalkınma gücünü artırması için tüm sektörlerin birlikte gayret göstermesi gerektiğini kaydetti.

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BankalarMerkez BankasıSaadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İrişSanal ParaTürkiye
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