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Sabancı Center, kadına şi̇ddete karşı turuncu olacak

- Sabancı Center, kadına uygulanan şiddete dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 25 Kasım-10 Aralık'ta turuncu renkle ışıklandırılacak

Sabancı Center, kadına şi̇ddete karşı turuncu olacak

İSTANBUL (AA) - Sabancı Center, kadına uygulanan şiddete dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 25 Kasım-10 Aralık tarihlerinde turuncu renkle ışıklandırılacak.

Sabancı Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Akbank, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin dünya genelinde her yıl 25 Kasım-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2017 teması "Kimseyi geride bırakma: Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete son ver" belirlenen kampanya kapsamında "Dünyayı turuncuya boyayalım: Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet son bulsun." çağrısına bu yıl da destek verecek.

Kampanya kapsamında Sabancı Center, kadına uygulanan şiddete dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla BM'nin dünya genelinde kabul ettiği "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Mücadele Günü" olan 25 Kasım'dan itibaren turuncu renkle ışıklandırılacak. Turuncu ışık, İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık'a kadar devam edecek.

Sabancı Holding, kadının toplumdaki konumunu her alanda güçlendirmek için uzun yıllardır hem topluluk bünyesindeki şirketleri hem de Sabancı Vakfı aracılığı ile çeşitli çalışmalar yürütüyor. Holding, 2011'de de BM'nin Kadını Güçlendirme İlkeleri Bildirgesi'ni (WEPs) imzalayan ilk Türk şirketi olmuştu.

WEPs'i imzalayan kuruluşlar arasında bulunan Akbank, Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği (KAGİDER) tarafından Dünya Bankası iş birliği ile gerçekleştirilen "Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Projesi" ile Türkiye'de ilk sertifika alan kurumların arasında yer alıyor.

Uzun yıllardır kadın-erkek dengesini gözeten ve kadın istihdamı konusunda öncü kuruluşların başında gelen Akbank'ta, son 5 yılda kadın çalışanların toplam işe alınma oranı ortalama yüzde 53,5 oldu.

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Sabancı Holding
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