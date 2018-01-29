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Sabancı CEO'sundan yaz saati açıklaması

Enerjisa'nın halka arz toplantısında Sabancı CEO'suna yaz saati uygulaması soruldu

Sabancı CEO'sundan yaz saati açıklaması

Türkiye'nin en büyük enerji üretim ve dağıtım şirketlerinden Enerjisa halka arz oluyor. 1-2 Şubat tarihlerinde talep toplanmaya başlanacak. Hisse başı değer 6.25-7.50 TL olarak belirlendi.
Buna göre yakın zamanda dağırım ve üretim olmak üzere ikiye ayrı şirket olarak faaliyetini sürdüren Enerjisa'nın dağıtım kısmının yüzde 18'i halka açılacak. Talep gelmesi halinde payın yüzde 20'ye çıkarılabileceği açıklandı.
Dün Sabancı Center'da düzenlenen basın toplantısına katılan Sabancı CEO'su ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen'e yabancıların Türkiye'deki yaz saati uygulamasına bakışı ve halka arza etkisi soruldu. Göçmen, ufak çocukların karanlıkta servis beklemesine neden olan uygulamanın, tasarruf açısından yararının da araştırılmış olabileceğini belirtirken, Enerjisa CEO'su Kıvanç Zaimler ise yabancıların konudan haberdar olmadığını hatta ne anlama bile geldiğini bilmediklerini söyledi.
Toplantıda Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ve şirketin Alman ortağı E.ON adına Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman da yer aldı. Toplantıda yapılan açıklamalara göre söz konusu halka arz sayesinde yurtdışından 1.3 milyar TL yabancı yatırım çekilmesi bekleniyor. Yerli yatırımcılardan ise 225 ile 400 milyon TL düzeyinde talep öngrülüyor.
8 Şubat'ta şirket hisseleri borsada işlem görmeye başlayacak. Hisselerin yüzde 85'i yabancı yatrımcılar için ayrıldı.
Şirketin üretim kısmının da sonraki dönemde halka arzı söz konusu olacak.

Gazete Ekonomi


 

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SabancıEnerjisaE.ONMehmet GöçmenYaz Saati
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