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Sabancı Holding'den Teknosa'ya ilişkin açıklama

- Sabancı Holding, Ceconomy ile Teknosa AŞ arasındaki stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerinin 13 Ekim'de kesildiğini kaydetti

Sabancı Holding'den Teknosa'ya ilişkin açıklama
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İSTANBUL (AA) - Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ, Ceconomy ile Teknosa AŞ'ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerinin 13 Ekim 2018'de kesildiğini bildirdi.

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ, Ceconomy şirketi Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Frese'nin yaptığı açıklamalar nedeniyle özel durum açıklaması yaptı.

Şirketin, konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Ceconomy ile Teknosa AŞ'ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerinin 13 Ekim'de kesildiği kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ceconomy ile iştiraklerimizden Teknosa AŞ'ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerine 19 Ocak 2018'de başlanılmış, söz konusu görüşmeler 13 Ekim 2018'de kesilmiştir. İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan söz konusu hususların kamuya açıklanması, şirketimiz tarafından alınan 19 Ocak 2018 tarihli bir karar ile ertelenmiştir.

Söz konusu erteleme, erteleme kararının alındığı tarihte iştiraklerimizden Teknosa AŞ'de stratejik opsiyonların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından bu noktada yapılacak bir özel durum açıklamasının şirketimiz ve TEKNOSA hisse değerini etkileyebileceğinden, hisselerde spekülatif hareketler nedeniyle hisselerin gerçek değerinden uzaklaşan fiyat hareketlerinden yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla yapılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
CeconomyTeknosa AŞ
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