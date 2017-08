Sabancı ilk altı ayda 20 milyar liralık satış yaptı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding'in konsolide satışları, 2017'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 19 milyar 200 milyon TL oldu.

Holding açıklamasına göre, Sabancı Holding'in konsolide satışları, bu yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 19 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı. Holding, ilk 6 aydaki operasyonel karlılığını ise yüzde 21 artırarak 4 milyar 300 milyon TL'ye çıkardı.

Sabancı Holding'in toplam varlıkları ise 2017 yılının ilk yarısı itibarıyla 326 milyar 582 milyon TL'ye, toplam konsolide ana ortaklığa ait öz kaynakları ise 24 milyar 564 milyon TL'ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Sabancı'sı olarak 90 yılı aşkın geçmişimizden aldığımız güç, deneyim ve kültürümüzle her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. DNA'mızda da olan inovasyon, Ar-Ge alanındaki çalışmalarımızı; güçlü insan kaynağımızın da katkısıyla daha dinamik, daha etkin ve daha rekabetçi bir yapıyla sürdürüyoruz.

Gerçekleştirmekte olduğumuz dönüşümün verdiği enerjiyle ve en büyük gücümüz olan insan kaynağımızla birlikte; sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk anlayışından da ödün vermeden yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratacağız."



- "Akbank ile ekonomimize 235 milyar TL kredi desteği sağladık"



Holdingin bankacılık faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Göçmen, 2017'nin ilk 6 aylık döneminde reel sektöre yönelik kredilerin gelişim gösterdiğini, 190 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplamda yüzde 7,4 büyümeyle kredilerin 235 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.

Bankanın dijitalleşme faaliyetlerine de değinen Göçmen, şunları kaydetti:

"Akbank'ta dijital kanalları kullanan müşteri sayımızı 3,6 milyona, mobil bankacılık aktif müşteri sayımızı ise 3,5 milyona taşıdık. Bu yıl ayrıca dijital alandaki öncü yeniliklerden Blockchain teknolojisini yurt dışı para transferlerinde kullanan ilk Türk bankası olduk."

Göçmen, Enerjisa'nın Türkiye'de her 4 kişiden birinin elektriğe erişimini sağladığını belirterek, şirketin verimlilik ve operasyonel mükemmellik odaklı faaliyetleri ile değer yaratmayı sürdürdüğünü dile getirdi. Göçmen, şu bilgileri paylaştı:

"Bu yılın ilk yarısı üretim, dağıtım ve satış iş kollarının tamamında, gerek pazar koşulları gerekse çeşitli düzenlemeler çerçevesinde önemli zorluklar içermiş olmasına rağmen Enerjisa olarak satışlarımızı yüzde 16, tek seferlik gelir ve giderler hariç faaliyet karımızı da yüzde 18 artırdık.

Çok geniş bir coğrafyada hizmet verdiğimiz ve 20 milyon kişinin elektrik enerjisine erişimini sağlayan elektrik dağıtım iş kolumuzda yatırımlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre 780 milyon TL yatırım yaparak yüzde 44 artırdık. 2016 yılı ve 2017'nin başında işletmeye giren üretim birimlerimizin de katkısıyla, bu yılın ilk yarısında toplam elektrik üretimimiz geçen yılın aynı döneminin yaklaşık yüzde 70 üzerinde gerçekleşti."



- "Daha verimli, rekabetçi ve öngörülebilir enerji piyasası için çalışmalıyız"



Türkiye elektrik sektörünün güçlü büyüme dinamikleri ve daha verimli ve rekabetçi bir yönde gelişme potansiyeli ile dünyada önde gelen piyasalardan biri konumunda olduğunu ifade eden Göçmen, bu potansiyelin en etkin şekilde değerlendirilmesinde enerji stratejilerinin ve düzenlemelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Serbest piyasanın gelişimi yönünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) liderliği ile bugüne kadar çok önemli gelişmeler kaydedildiğini aktaran Göçmen, şu açıklamalarda bulundu:

"Ancak son dönemde özellikle perakende piyasasında maliyetler ve regüle tarife dengesi oldukça olumsuz seyrediyor. Serbestliği ve öngörülebilirliği güçlendirilmiş, arz ve talep dengelerini ve maliyetleri etkin yansıtan, rekabete dayalı işleyen, yeterli derinliğe sahip ve enerji verimini daha fazla özendiren enerji piyasalarına yönelik atılmış olan adımları mutlaka sürdürmeliyiz.

Çok başarılı sonuçlar veren YEKA ihalesi ile yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretiminde yeni bir dönem başlamıştır."

Sabancı Holding Sanayi Grubu'nun faaliyetleri hakkında bilgi veren Göçmen, sanayi grubunun ilk 6 ayda çok başarılı işlere imza attığını bildirdi. Göçmen, şu ifadeleri kullandı:

"Brisa markamız ile gelecek sene Sabancı-Bridgestone ortaklığımızın 30. yılını kutlayacağız. Bir yandan Aksaray'daki ikinci fabrika yatırımımıza devam ederken, diğer yandan da İzmit fabrikamızda belgelendirilen Ar-Ge merkezini hayata geçirdik. Brisa ile küresel pazara son 5 yılda 1,5 milyar TL değerinde ürün ihraç ettik. Brisa Ar-Ge merkezimizle yüzde 94 olan yerli üretim oranını artıracak ve ihracatımıza ivme kazandıracağız.

Kordsa şirketimizle ise 'yaşamı güçlendirme' misyonu ile katma değerli ve yenilikçi güçlendirme teknolojilerini Amerika'dan Asya Pasifik'e kadar dört kıtada müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme pazarının teknoloji lideri olan Kordsa şirketimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre operasyonel karlılığını yüzde 22 artırdı. Net karını ise yüzde 11'lik artışla 112 milyon TL'ye çıkardı. Bugün global pazardaki Ar-Ge ve inovasyon başarılarımız ve uzun vadeli müşteri ilişkilerimiz mevcut.

Bugün Türkiye'nin ilk 3 Ar-Ge merkezi arasında seçilen Kordsa Ar-Ge merkezimizde geleceğin daha hafif lastikleri ve araçları için çalışıyoruz. Bununla birlikte Kordsa ve Continental önemli bir iş birliği ile sektörde öncü bir çalışmaya imza attı. Kordsa, lastik güçlendirme teknolojilerindeki derin bilgi birikimi ve uzmanlığını Continental ile birleştirdi. Bu sayede lastik kord bezi banyosunda 80 yıldır kullanılan formülde değişiklik yapmayı başardılar."



- Temsa'da 2017 yılı yurt dışı ciro hedefi 170 milyon doları aşmak



Göçmen, Temsa'daki çalışmalarına da değindi. Temsa'nın son 3 yıldır Türkiye otobüs pazar lideri olduğuna vurgu yapan Göçmen, şirketin 2017 yılının ilk yarı pazar sonuçlarına göre yüzde 33'lük pay ile liderliğini koruduğunu belirtti.

Göçmen, dünyanın birçok ülkesinde yollarda Temsa otobüslerini görmenin Türkiye için gurur verici olduğunu belirterek, 2017 yılı yurt dışı ciro hedeflerinin 170 milyon doları aşmak olduğunu ifade etti.

Çimento şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin Göçmen, "Çimento şirketlerimiz Akçansa ve Çimsa ile sektördeki liderliğimizi bu dönemde de sürdürdük. 45 yıldan uzun süredir sektörde inovasyona yatırım yapma ilkesiyle hareket ediyoruz ve yapı sektörünün trendlerine yön veriyoruz. Sahip olduğumuz başarının temelinde inovasyon faaliyetlerine verdiğimiz önem ile bu alanda yaptığımız yatırımlar yer alıyor. Küresel koşullarda elde ettiğimiz büyümeyi sürdürülebilir kılma amacıyla, teknoloji trendlerini yakalamak ve inovatif çözümlerin bir parçası olmak her zaman şirketlerimizin ana hedefi oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Çimsa'da 165 milyon dolar yatırımla Afyonkarahisar'da bulunan fabrikanın modern teknolojilerle donatılmış yeni yerine taşınma sürecini tamamladıklarını bildiren Göçmen, şunları kaydetti:

"Çimsa Eskişehir fabrikamızda 55 milyon dolar tutarında yatırım ile I. Üretim Hattı'nın hem gri hem beyaz klinker üretecek şekilde modifikasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımımızın ardından, Eskişehir fabrikamız yıllık 415 bin ton beyaz klinker üretim kapasitesine ulaşmış olacak. Böylece, Mersin fabrikamızın mevcut üretimiyle birlikte yıllık beyaz klinker üretim kapasitemiz 1,6 milyon tona ulaşacak ve beyaz çimentodaki global konumumuz daha da güçlenecek."



- "İlk yarı perakende sektörü için genelde durgun geçti"



Göçmen, CarrefourSA ile 2016 yılında başladıkları dönüşümü 2017 yılının ilk yarısında başarıyla devam ettirdiklerine işaret etti.

Belirlenen strateji doğrultusunda öncelikle mağaza optimizasyonu çalışmalarına ve operasyonel mükemmellik çalışmalarına ağırlık verdiklerini bildiren Göçmen, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda 'farklılaşma' konusunda tüm format yapılarımızı bulundukları coğrafyaya göre güçlendirdik. Bu çerçevede tedarik zinciri, satın alma, lojistik ve mağaza lokasyonlarımızı yeniledik. Bugün Türkiye genelinde 625 mağazamızla gıda perakendeciliğinde en iyi hizmeti verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

2017 yılının ilk yarısı perakende sektörü için genelde durgun geçti. Türkiye'nin teknoloji lideri olan Teknosa markamız ile özellikle ikinci çeyrek içerisinde özel günlerin yarattığı hareketlilik ve farklılaşan hizmetlerimizle aynı mağaza satışlarında hedeflediğimiz artışı yakaladık. Öncülük ettiğimiz çoklu kanal modelinde derinleşmeye devam ediyoruz. İlk yarı toplam ciromuz 1 milyar 531 milyon TL olarak gerçekleşti. Hedefimiz, yılın diğer yarısında sektörün üzerinde büyüyerek pozitif değer yaratmayı sürdürmektir."

Göçmen, sigorta şirketlerinin faaliyetleriyle ilgili olarak, Avivasa şirketiyle yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre fon büyüklüğünde yüzde 28 büyüme yakaladıklarını dile getirdi. Göçmen, şu açıklamalarda bulundu:

"30 Haziran 2017 tarihli verilere göre 13,5 milyar TL fon büyüklüğü ve yüzde 19,3 pazar payı ile Avivasa şirketimiz BES fon büyüklüğünde sektör liderliğini sürdürüyor. Bu tarih itibarıyla da katılımcı sayımız 885 bine ulaşmış durumda. Otomatik katılım sisteminde ise aralarında ülkemizin dev holdinglerinin de yer aldığı yaklaşık 2 bin firma Avivasa'yı tercih etti. BES'teki başarımızı Otomatik Katılımda da sürdürmeyi hedefliyoruz.

Hayat dışı sigorta sektörünün önde gelen oyuncularından Aksigorta şirketimiz ise sektörün, yılın ilk yarısında yüzde 7 büyümesine rağmen prim üretimini yüzde 15 artırarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Haziran sonu itibarıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) bazında hazırlanan finansal tablolara göre ise Aksigorta'nın net karı geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlanarak 74 milyon TL'ye ulaştı. Amacımız karlılığı sürdürülebilir, sermayesi güçlü, finansalları ve bilançoları son derece şeffaf bir şirket olarak 2017'nin geri kalan döneminde de dengeli bir portföy yaratmaya, sektörün üzerinde büyümeye, müşteri odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda dijital dönüşüme ve inovasyona yatırım yapmaya ve piyasa değerimizi artırmaya devam etmektir."