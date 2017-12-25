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Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu

- Toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmesi amaçlanan yarışmanın birincisine 15 bin, ikincisine 10 bin, üçüncüsüne ise 5 bin lira para ödülü verilecek

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - "Kısa Film Uzun Etki" ismiyle düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda finale kalan eserler belli oldu.

Bu yıl "Çocuk İşçiler" temasıyla ikincisi düzenlenen yarışmaya yapılan başvurular 3 kat artarak, 395'e ulaştı.

Ön jüri elemesinin ardından belirlenen 15 film, jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren filmlerin yönetmenleri 17 Ocak'ta düzenlenecek törende ödüllerini alacak.

Toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmesi amaçlanan yarışmanın birincisine 15 bin, ikincisine 10 bin, üçüncüsüne ise 5 bin lira para ödülü verilecek.

Kısa film yarışmasıyla genç sinemacıların gelişimine destek olmayı hedefleyen Sabancı Vakfı, yarışma kapsamında, "Kısa Film Platformu Buluşmaları" düzenleyecek.

Yarışmaya, başvuran herkesin katılımına açık olan ve gençlerin gün boyunca sinema alanında usta isimlerle bir araya geleceği etkinlik, 16 Ocak 2018'de Sabancı Center'da gerçekleştirilecek.

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