Sabiha Gökçen, 10 ayda 28 milyon 800 bin yolcuya ulaştı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı bu yılın ocak-ekim döneminde 28 milyon 800 bin yolcuya ev sahipliği yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın 10 ayında 28 milyon 800 bin yolcu sayısı ulaşıldı.

Geçen yıl aynı dönemde 26 milyon 200 yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen, böylelikle ocak-ekim döneminde yolcu sayısını yüzde 10 artırmış oldu.

Yine aynı dönemde iç hat yolcusu 19 milyona ulaşırken, dış hat yolcu sayısı ise yaklaşık 9 milyon 800 bin olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre iç hat yolcu sayısı 10 ayda yüzde 9, dış hat yolcu sayısı ise yine 10 ayda yüzde 12 artış gösterdi.

Öte yandan sadece ekim ayında ise 2 milyon 900 bin yolcu havalimanını kullanırken, ekim ayındaki yolcu artışı yüzde 6 olarak gerçekleşti. Ekim ayında özellikle dış hat yolcu sayısında yüzde 16 oranında artış yaşanırken, bu yılın ocak-ekim döneminde toplam 187 bin 536 uçak Sabiha Gökçen'e iniş kalkış yaptı, uçak sayısı geçen yıla göre yüzde 7 artış gösterdi.