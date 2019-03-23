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Sabiha Gökçen anıldı

ANKARA (AA) - Atatürk'ün manevi kızı, dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı. Türk Hava Kurumundan (THK) yapılan açıklamaya göre, Cebeci Şehitliği'nde dün Hava...

Sabiha Gökçen anıldı
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ANKARA (AA) - Atatürk'ün manevi kızı, dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı.

Türk Hava Kurumundan (THK) yapılan açıklamaya göre, Cebeci Şehitliği'nde dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve THK tarafından düzenlenen anma törenine, Gökçen'in ailesi, THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, THK çalışanları ile birçok okuldan gelen genç öğrenciler katıldı.

Sabiha Gökçen'in kabrine çelenk konulması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Gökçen'in öz geçmişi hakkında bilgi verildi.

Tören, Gökçen ve diğer hava şehitlerinin mezarlarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cebeci ŞehitliğiSabiha GökçenTHK
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