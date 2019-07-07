Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar halk oylaması türkiye Macron döviz depo ihalesinde teklif sanayı
Gıda israfı uyarısı
Gıda israfı uyarısı
Rota İstanbul
Rota İstanbul
İhracatın gözdesi
İhracatın gözdesi
Balık hamlesi
Balık hamlesi
İTO Rallisi başladı
İTO Rallisi başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hat yolcusu yüzde 31 arttı

- Havalimanında geçen ay 2018'in aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 31 artışla 1 milyon 193 bin olarak gerçekleşti

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hat yolcusu yüzde 31 arttı
banner17

İSTANBUL(AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen ay 2018'in aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 31 artışla 1 milyon 193 bin oldu.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bu yılın ilk yarı yolcu istatistikleri belli oldu.

Yılın ilk 6 ayında toplam yolcu sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 16 milyon 745 bin olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında iç hat yolcusu sayısı yüzde 9 artarak 10 milyon 398 bin, dış hat yolcusu ise yüzde 21 artarak 6 milyon 347 bin olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 109 bin 567 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen ay dış hatlar yolcusunda büyük artış oldu. Haziran ayında dış hatlarda yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 1 milyon 193 bin olarak gerçekleşti.

Haziran ayında toplam yolcu sayısı da yüzde 9 artışla 3 milyon 61 bin oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ilk 6 AySabiha Gökçen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5