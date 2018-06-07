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Safkan Arap koşu tayları ihaleyle satılacak

- TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 56 safkan Arap koşu tayı, 26 Haziran'da yapılacak açık artırmayla satılacak

Safkan Arap koşu tayları ihaleyle satılacak
BURSA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 56 safkan Arap koşu tayının satışı için 26 Haziran'da ihale yapılacak.
Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla duyurulan ilana göre, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 56 baş safkan Arap koşu tayı, "açık artırma usulü" ile ayrı ayrı satılacak.
Karacabey Tarım İşletmesi Atçılık Tesisleri'nde, 26 Haziran 2018 tarihinde saat 13.00'te yapılacak ihale için geçici teminat, tay başına 5 bin lira olarak belirlendi.
İhale şartnamesine, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nden ulaşılabilecek.
 
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