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Safkan Arap koşu tayları ihaleyle satılacak

- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce, 54 baş safkan Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satılacak

Safkan Arap koşu tayları ihaleyle satılacak

ANKARA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce, 54 baş safkan Arap koşu tayı ihaleyle satışa sunulacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen 54 baş safkan Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satılacak.

Geçici teminat tutarının tay başına 5 bin lira olarak belirlendiği ihale, 8 Ağustos'ta işletmenin atçılık tesislerinde yapılacak.

İhale şartnamesine Genel Müdürlük ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden ulaşılabilecek.


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