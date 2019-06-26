Safkan Arap tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 70 safkan Arap tayı satılacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 23 Temmuz'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.



Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.



İhale şartnamesi TİGEM ve Sultansuyu ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüklerinde görülebilecek.