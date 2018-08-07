Safkan Arap taylarından 2,2 milyon lira gelir

BURSA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 50 safkan Arap tayından 2 milyon 207 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 54 safkan Arap tayı, harada açık artırma usulüyle yapılan ve yoğun katılımla gerçekleşen ihalede satışa sunuldu.

Taylardan 50'sinin satıldığı ihalede en yüksek fiyat 160 bin lira ile 2 yaşındaki "Ceceli"ye verildi. Bu atı, 150 bin liraya satılan "Takiefe" ve "Karahaydut" izledi.

En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden TİGEM'in 2 milyon 207 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Bu arada, ihalede 3 taya alıcı çıkmazken, 1 tay ise satıştan çekildi.