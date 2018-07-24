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Safkan Arap taylarından 4,9 milyon lira gelir

Karacabey Harası'nda 71 Arap tayı satılarak 4 milyon 969 bin lira gelir elde edildi

Safkan Arap taylarından 4,9 milyon lira gelir

BURSA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 71 safkan Arap tayından 4 milyon 969 bin lira gelir elde edildi.

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 71 safkan Arap tayı, Karacabey Harası'nda açık artırma usulüyle yapılan ve yoğun katılımla gerçekleşen ihalede satışa sunuldu.
Tayların tümünün satıldığı ihalede en yüksek fiyat 370 bin lira ile 2 yaşındaki "Gökçehatun"a verildi. Bu atı, 360 bin liraya satılan "Gürdenli" ile 300 bin liraya alıcı bulan "Egemenbey" izledi.
En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden TİGEM'in 4 milyon 969 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
TayKaracabeyIhale
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